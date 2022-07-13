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Отоларинголог перечислил простые упражнения для борьбы с храпом

Врач Эдуард Вязьменов: для борьбы с храпом нужно делать упражнения с языком

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Синдром обструктивного апноэ, выражающегося в храпе, может приводить к сонливости, переутомляемости и снижению памяти, предупредил врач-отоларинголог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Эдуард Вязьменов. Простые упражнения для борьбы с храпом и его последствиями он перечислил в беседе с «Комсомольской правдой».

Если проблема с храпом пока не в запущенном состоянии, то нужно делать упражнения с языком, губами и челюстью, направленные на укрепление мягкого неба, рассказал он. Так, по словам врача, можно повторять вслух каждую гласную — А, Е, И, О, Ю — четко и певуче раз в день по три минуты.

Второе упражнение, продолжил Вязьменов, — максимально выдвинуть язык вперед и вниз и удерживать пять секунд. Сделать так нужно пять раз. Третье упражнение — в течение минуты давить языком на мягкое небо. Повторить его нужно три раза, а между повторами делать тридцатисекундный перерыв, рассказал врач.

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Еще одно упражнение — сомкнуть губы и поднять их максимально вверх на полминуты. Так Вязьменов советует делать несколько раз в течение дня. Наконец, можно делать круговые движения нижней челюстью по десять раз в разные стороны или зажать на пять минут деревянную палочку зубами, добавил он.

При запущенных случаях апноэ, объясняет врач, используется СИПАП — терапия, при которой с помощью специального аппарата в дыхательных путях поддерживается постоянное давление, однако человек долгое время должен спать под аппаратом и в маске. «Навсегда избавиться от храпа можно хирургическим путем. Хирург корректирует носовую перегородку, что восстанавливает и укрепляет тонус мышц мягкого неба», — сказал Вязьменов, уточнив, что в 95 процентах случаев храп и апноэ после такого вмешательства уходят навсегда.

Ранее пульмонолог Елена Питиримова предупредила, что утренний кашель свидетельствует об обструкции бронхов. Врач отметила, что иногда бронхи бывают сужены, дышать становится тяжело, человек начинает кашлять по утрам и сипеть.

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Александра Лисица
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