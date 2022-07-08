Врач назвала утренний кашель признаком опасного заболевания

Пульмонолог Елена Питиримова: утренний кашель свидетельствует об обструкции бронхов

Утренний кашель может свидетельствовать об опасном заболевании легких. Об этом в беседе с изданием «Доктор Питер» рассказала пульмонолог Елена Питиримова.

Врач отметила, что иногда бронхи бывают сужены, дышать становится тяжело, человек начинает кашлять по утрам и сипеть. По ее словам, это признак обструкции бронхов — комплекса симптомов, характерных для нескольких болезненных состояний.

Эта проблема часто возникает при острых воспалительных заболеваниях: пневмонии и остром бронхите. Однако обструкция бронхов также может быть признаком бронхиальной астмы, хронического бронхита и даже злокачественной опухоли в легких Елена Питиримова пульмонолог

Питиримова обратила внимание, что без внимания не должны оставаться такие симптомы, как одышка даже при незначительных нагрузках, хрипение и свисты, которые слышны даже окружающим, сухой кашель, чувство «раздутости» в груди, посинение кожи (акроцианоз), синдром барабанных палочек (пальцы утолщаются на концах).

«На первом месте среди причин обструкции бронхов стоят инфекционные процессы — вирусные или бактериальные, реже — грибковые. Воспалительный процесс в области слизистых приводит к отеку и утолщению слизистых, из-за чего просвет сужается. Дополнительно мышцы тоже могут сокращаться, что приводит к тому, что бронхиальный просвет резко сокращается, дышать тяжело», — объяснила она причину болезненного состояния.

Врач добавила, что усугубляет болезненное состояние пыль в воздухе, химические соединения, гарь, курение и раздражающие вещества (аэрозоли).

«Чтобы устранить обструкцию, нужно убрать раздражители и расслабить мышцы. Врач назначает целый ряд препаратов, которые решат проблему быстро и эффективно», — резюмировала Елена Питиримова.

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