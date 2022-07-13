В США предложили пожить в доме новой возлюбленной Брэдли Купера

Возлюбленная актера Брэдли Купера Хума Абедин выставила на аренду дом в Нью-Йорке

В США предложили пожить в доме новой возлюбленной актера Брэдли Купера, политической активистки Хумы Абедин. Бывшая помощница Хиллари Клинтон выставила в аренду особняк в нью-йоркском Ист-Хэмптоне, сообщает New York Post.

Изначально особняк можно было снять за 27,5 тысячи долларов, однако позже Абедин подняла ставку по аренде до 35 тысяч. Активистка приобрела дом в 2020 году за 1,1 миллиона долларов. Площадь объекта 1992 года постройки составляет 278,7 квадратного метра.

Внутри двухэтажного особняка пять спален, одна из которых детская. Также имеются гостиная с камином, просторная кухня и столовая. Интерьер оформлен в пастельных тонах с черными акцентами. Снаружи находятся бассейн с подогревом, душевая и терраса.

В июне в Нью-Йорке предложили купить дом актрисы Кэрри Фишер, сыгравшей принцессу Лею в «Звездных войнах». Таунхаус артистки в Верхнем Ист-Сайде выставили на продажу за 11,5 миллиона долларов. Фишер проживала в доме со своей матерью Дебби Рейнольдс и братом Тоддом в 1970-х годах.