В Нью-Йорке продадут дом исполнительницы роли принцессы Леи

В Нью-Йорке выставили на продажу таунхаус актрисы Дебби Рейнольдс и ее дочери Кэрри Фишер

В Нью-Йорке выставили на продажу таунхаус, который принадлежал ныне покойным актрисе Дебби Рейнольдс и ее дочери, исполнительнице роли принцессы Леи в саге «Звездные войны» Кэрри Фишер. За объект попросили более 10 миллионов долларов, сообщает New York Post.

Дом покойных знаменитостей находится в престижном жилом квартале Верхний Ист-Сайд. Его оценили в 11,5 миллиона долларов. Рейнольдс проживала там вместе с дочерью Кэрри и сыном Тоддом в 1970-х годах.

Таунхаус в четыре этажа занимает 397 квадратных метров. Внутри есть пять спален, несколько ванных комнат, гостиная, комната, использовавшаяся в качестве кинотеатра, кухня, совмещенная со столовой, и тренажерный зал. К дому также относится двор с обеденной зоной и баскетбольной площадкой. В подвале оборудованы винный погреб и прачечная. Большая часть интерьера выполнена в светлых тонах с акцентами в виде голубых стен, темных перил лестницы и ковров с орнаментом.

Кэрри Фишер скончалась 27 декабря 2016 года в возрасте 60 лет. За несколько дней до этого она была госпитализирована в критическом состоянии из-за сердечного приступа, произошедшего во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. На следующий день после смерти актрисы умерла ее мать Дебби Рейнольдс. Она занималась подготовкой к похоронам дочери, когда 28 декабря ей стало плохо. Актрису доставили в больницу с инсультом.