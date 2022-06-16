Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В Нью-Йорке продадут дом исполнительницы роли принцессы Леи

В Нью-Йорке выставили на продажу таунхаус актрисы Дебби Рейнольдс и ее дочери Кэрри Фишер
Дебби Рейнольдс и Кэрри Фишер

Дебби Рейнольдс и Кэрри Фишер. Фото: Rex Atienza / Globallookpress.com

В Нью-Йорке выставили на продажу таунхаус, который принадлежал ныне покойным актрисе Дебби Рейнольдс и ее дочери, исполнительнице роли принцессы Леи в саге «Звездные войны» Кэрри Фишер. За объект попросили более 10 миллионов долларов, сообщает New York Post.

Дом покойных знаменитостей находится в престижном жилом квартале Верхний Ист-Сайд. Его оценили в 11,5 миллиона долларов. Рейнольдс проживала там вместе с дочерью Кэрри и сыном Тоддом в 1970-х годах.

Таунхаус в четыре этажа занимает 397 квадратных метров. Внутри есть пять спален, несколько ванных комнат, гостиная, комната, использовавшаяся в качестве кинотеатра, кухня, совмещенная со столовой, и тренажерный зал. К дому также относится двор с обеденной зоной и баскетбольной площадкой. В подвале оборудованы винный погреб и прачечная. Большая часть интерьера выполнена в светлых тонах с акцентами в виде голубых стен, темных перил лестницы и ковров с орнаментом.

Материалы по теме:
Человек мира. Огурцы, мост-гигант и русская медь: как выглядят здания главного архитектора планеты
Человек мира.Огурцы, мост-гигант и русская медь: как выглядят здания главного архитектора планеты
24 апреля 2022
Принцесса навсегда Умерла американская актриса Кэрри Фишер
Принцесса навсегдаУмерла американская актриса Кэрри Фишер
28 декабря 2016

Кэрри Фишер скончалась 27 декабря 2016 года в возрасте 60 лет. За несколько дней до этого она была госпитализирована в критическом состоянии из-за сердечного приступа, произошедшего во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. На следующий день после смерти актрисы умерла ее мать Дебби Рейнольдс. Она занималась подготовкой к похоронам дочери, когда 28 декабря ей стало плохо. Актрису доставили в больницу с инсультом.

Ударная волна
Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Украинская разведка получила подробную техдокументацию Крымского моста
Вратарь «Зенита» отказался называть Семака лучшим тренером РПЛ
Украине предложили поставить вооружения для защиты портов
США согласились контактировать с Россией по задержанным на Украине американцам
Врач перечислила симптомы заражения чумой
Захарова обвинила НАТО в попытках сорвать спецоперацию России
Запад договорился не предоставлять Украине самолеты и танки
Макрон ответил на вопрос о возможности визита в Россию
Макрон раскрыл подробности о возможном вступлении Украины в Евросоюз
В США заявили о выявлении критической уязвимости с началом кризиса на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.