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В ЕС потребовали лишить Венгрию денег из-за несоответствия европейским ценностям

Депутаты ЕП призвали лишить Венгрию денег Евросоюза до момента исполнения решения Суда ЕС

Фото: Yves Herman / Reuters

Депутаты Европарламента (ЕП) поддержали инициативу Комитета гражданских свобод ЕП и потребовали лишить Венгрию денег со стороны Евросоюза (ЕС) до момента исполнения решения Суда ЕС из-за несоответствия европейским ценностям. Об этом сообщила пресс-служба ЕП на официальном сайте.

«Депутаты Европарламента призывают Еврокомиссию (ЕК) в полной мере использовать имеющиеся в ее распоряжении инструменты, в частности условное выделение бюджета, и призывает ЕК воздержаться от утверждения венгерского плана по восстановлению экономики до тех пор, пока Венгрия полностью не выполнит все соответствующие рекомендации и не исполнит соответствующие решения Суда ЕС и ЕСПЧ», — призвали депутаты.

Депутаты подчеркнули, что бездействие ЕК «способствовало окончательному развалу верховенства закона, демократии и основных прав в Венгрии», тем самым осудив ранее принятые решения органа.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕС и фонды американского миллиардера Джорджа Сороса поощряют миграцию, и именно они виновны в совершаемых мигрантами преступлениях. По словам министра, ЕС и миллиардеру пора прекратить подстрекать мигрантов к совершению преступлений и «побуждать к нарушению суверенитета» Сербии и Венгрии.

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Дмитрий Сотак
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