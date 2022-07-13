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Россиянин убил двоих мужчин и спрятал тела на скотном дворе

В Калмыкии 51-летний дагестанец пойдет по суд за двойное убийство и хищение скота на ферме

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Верховный суд Республики Калмыкии рассмотрит дело 51-летнего жителя Дагестана, обвиняемого в двойном убийстве и хищении на территории фермы. Об этом в среду, 11 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 22 января мужчина пришел на скотный двор в сельском поселении Ланского района и стал выжидать подходящий момент для преступления. 27 января он спровоцировал конфликт с двумя местными жителями и похитил огнестрельное оружие и 27 патронов.

Чтобы избавиться от свидетелей, фигурант убил мужчин и спрятал тело одного из них в сене, а второго зарыл в загоне, после чего забрал 40 голов мелкого рогатого скота, три мобильных телефона, а затем скрылся с места преступления. Украденное оружие и боеприпасы мужчина хранила дома, а животных продал.

Стражи порядка допросили более 30 свидетелей и провели ряд судебных экспертиз. Общая сумма ущерба составила более 388 тысяч рублей.

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Екатерина Власова
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