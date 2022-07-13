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В Кузбассе создали литературно-краеведческий маршрут

В Кузбассе создали литературно-краеведческий маршрут «Сказы и были Салаирского кряжа»

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

В Кузбассе создали литературно-краеведческий маршрут «Сказы и были Салаирского кряжа» – однодневный автобусный тур. Об этом сообщает «Кузбасс-Онлайн».

Маршрут дает возможность увидеть красоты местной природы, ознакомиться с культурой телеутов – одного из древних народов Сибири, посетить православные святыни Салаира и больше узнать о творчестве одного из основателей кузбасской литературы, поэта из Гурьевска Михаила Небогатова.

По словам губернатора Сергея Цивилева, сейчас в стране активно развивается внутренний туризм. «У Кузбасса богатая история, огромное количество уникальных мест, разнообразная культура народов, населяющих регион. Поэтому в регионе разрабатываются новые маршруты и экскурсии, которые позволяют познакомиться с красотами региона, узнать интересные факты, легенды, биографии знаменитых кузбассовцев. Все желающие могут раскрыть для себя самобытность родного Кузбасса», — отметил он.

Автобусный литературно-краеведческий тур «Сказы и были Салаирского кряжа» стал десятым внутренним маршрутом, который знакомит с культурой и историей Кузбасса.

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Варвара Кошечкина
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