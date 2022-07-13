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Снявший клип для Карди Би и Канье Уэста режиссер ответил на обвинения в плагиате

Ладо Кватания, снявший клип для Карди Би и Канье Уэста, ответил на обвинения в плагиате

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Снявший клип для Карди Би и Канье Уэста российский режиссер Ладо Кватания ответил на обвинения в плагиате, которые ранее поступили от команды рэпера Элджея. Комментарий клипмейкер дал Super.ru. Он публикуется в Telegram-канале издания.

Команда исполнителя хита «Розовое вино» опубликовала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) часть клипа на песню Hot Shit, в котором снялись Канье Уэст, Карди Би и Lil Durk, а следом — отрывок из работы Элджея Urus. На обоих роликах артисты танцуют на крышах машин, находящихся в воде, в чем российский рэпер усмотрел плагиат, а его команда назвала кадр из клипа Кватании «дешевым копированием» их творчества.

Клипмейкер, в свою очередь, заявил о том, что многие идеи существовали до него и других творческих деятелей, а также назвал исполнителей, которые ранее снимали схожие материалы: «Да, мы все живем в мире референсов, когда многое уже было сделано до тебя. Среди прочих отсылок можно упомянуть Placebo, Мисси Эллиотт, Баста Раймс, Бьорк, Wu-Tang Clan, фильм "Кинг-Конг" Питера Джексона, рекламы Hermes и Air Arabia».

Клип Hot Shit, снятый Ладо Кватания для Карди Би, Канье Уэста и Lil Durk, был опубликован в среду, 13 июля. Режиссер впервые снял видео для иностранных звезд. Ранее он работал над музыкальными роликами таких музыкантов, как Хаски, Markul, Оксимирон, Дельфин и Манижа.

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Анастасия Астахова
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