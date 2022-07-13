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Российский режиссер Ладо Кватания снял клип для Карди Би и Канье Уэста

Режиссер Ладо Кватания снял клип Hot Shit для американской рэперши Карди Би

Российский режиссер и клипмейкер Ладо Кватания снял клип на песню американской рэперши Карди Би Hot Shit. Ролик был опубликован на YouTube-канале исполнительницы.

В записи трека также приняли участие Канье Уэст и Lil Durk. Как сообщает Billboard, композиция войдет в следующий альбом хип-хоп-артистки, название которого пока не объявлено. Релиз станет продолжением ее дебютного альбома Invasion of Privacy, получившего премию «Грэмми». Также Hot Shit стал первым сольным релизом Карди Би в 2022 году.

Ладо Кватания впервые снял клип для иностранных звезд. Ранее он работал над музыкальными роликами таких музыкантов, как Хаски, Markul, Оксимирон, Дельфин и Манижа. Его видео регулярно становятся участниками и лауреатами таких престижных фестивалей, как Cannes Film Festival, Berlin Music Video Awards, UK Music Awards, Camerimage Film Festival, «Кинотавр» и других.

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