В ЛНР показали на видео захваченную американскую гаубицу М777

WarGonzo: бойцы Народной милиции ЛНР захватили американскую гаубицу М777 «три топора»

Бойцы 2-го Луганского корпуса Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) захватили американскую гаубицу М777, известную под названием «три топора», и показали ее на видео. Кадры опубликовал военный корреспондент Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo.

Как отметил журналист, это опасное оружие, «но, как выяснилось, отнюдь не бессмертное».

Ранее Министерство обороны России показало видео с уничтоженной и брошенной украинской техникой под Лисичанском. Внутри некоторых из автомобилей остается боекомплект, а также служебные документы ВСУ. Часть техники, судя по видео, находится в исправном состоянии.