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Минобороны обвинило украинских военных в захвате роддомов в Одесской области

Мизинцев заявил, что ВСУ заняли роддома и больницы в Одесской области и выгнали пациентов
Михаил Мизинцев

Михаил Мизинцев. Фото: MOD Russia/ Globallookpress.com

Руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев обвинил украинских военных в том, что они захватили больницы и роддома в Одесской области, выгнав оттуда пациентов. Его слова приводит РИА Новости.

Представитель Минобороны заявил, что инциденты произошли в населенных пунктах Доброслав и Красноселка Лиманского района, Вооруженные силы Украины, по его словам, используют медучреждения в качестве командных пунктов.

«При этом всех больных независимо от состояния их здоровья, а также пациенток родильных отделений с новорожденными детьми цинично выгнали из лечебных учреждений», — подчеркнул Мизинцев.

По словам генерала, медицинский персонал, который пытался помешать происходящему, был подвергнут физическому насилию.

Ранее Мизинцев сообщил, что военные Вооруженных сил Украины вместе с польскими наемниками разместились в помещениях национального технического университета в Харькове.

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Марина Совина
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