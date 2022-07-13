В одной из картин Модильяни нашли три ранее неизвестных эскиза художника

В картине «Обнаженная в шляпе» Модильяни нашли три ранее неизвестных эскиза художника

Кураторы израильского Музея Хехта при Хайфском университете обнаружили три ранее неизвестных эскиза знаменитого итальянского художника Амедео Модильяни, спрятанные в картине «Обнаженная в шляпе». Об этом сообщает The Guardian.

Работы были найдены после того, как картина Модильяни подверглась рентгеновскому анализу в рамках исследования перед предстоящей выставкой в Филадельфии. Первоначально холст содержит в себе два изображения. На одной стороне полотна художник нарисовал «вверх ногами» обнаженную женщину. На обратной стороне изображен портрет Мод Абрантес, подруги Модильяни.

В 2010 году куратор музея заметил на картине глаза третьей фигуры, выглядывающих из-под воротника Абрантес. Спустя 12 лет с помощью современных технологий скрытый эскиз удалось проявить. «Мы решили сделать рентген, потому что хотели узнать немного больше о фигуре, скрытой под Мод Абрантес», — рассказала искусствовед музея Инна Берковиц. Помимо изображения женщины в шляпе, кураторы обнаружили на противоположной стороне полотна, есть еще два эскиза: портрет мужчины и женщины с собранными в пучок волосами.

На данный момент на полотне насчитывается пять работ Модильяни. Вероятно, они были нанесены поверх друг друга в целях экономии средств на новые холсты. С помощью рентгена также были обнаружены скрытые работы других художников, включая Эдгара Дега и Рембрандта ван Рейна.

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