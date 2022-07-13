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Вирусолог оценил возможность передачи обезьяньей оспы воздушно-капельным путем

Вирусолог Волчков: на практике передача оспы обезьян воздушно-капельным путем маловероятна

Фото: Kathleen Flynn / Reuters

Передача обезьяньей оспы воздушно-капельным путем теоретически возможна, но на практике маловероятна, заявил вирусолог Павел Волчков. Он оценил возможность распространения инфекции, первый случай которой ранее был зафиксирован в России, в беседе с «Газетой.ру».

Специалист объяснил, что оспа обезьян — зоонозное (передающееся от животного человеку), а не респираторное заболевание, так как, чтобы оно распространилось воздушно-капельным путем, у зараженного в легких должна быть очень высокая концентрация вирусных частиц. Это, считает он, вряд ли возможно, потому что в дыхательных путях есть «элементы сопротивления, включая мукозный слой», и преодолеть этот барьер очень сложно. «В случае вируса оспы обезьян это практически невозможный эффект», — категорично сказал Волчков.

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Также вирусолог отметил, что возбудитель оспы не сможет инфицировать человека и при попадании на кожу: если на ней нет повреждений, ран или порезов, вирус не сможет преодолеть слой ороговевших клеток, чтобы «добраться до живых».

Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов рассказал, можно ли одновременно заразиться COVID-19 и оспой обезьян. По словам специалиста, такой вариант вполне вероятен, при этом сочетанная инфекция может осложнить течение как одной болезни, так и двух сразу.

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Наталья Обрядина
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