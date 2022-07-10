Оценена вероятность одновременного заражения COVID-19 и оспой обезьян

Вирусолог Чепурнов: COVID-19 и оспой обезьян можно заразиться одновременно

Ученые оценили вероятность одновременного заражения COVID-19 и оспой обезьян, о чем Ura.ru рассказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов.

«Может произойти сочетанная инфекция. Думаю, это вполне возможно», — заявил он. Вирусолог также добавил, что это может осложнить течение как одной болезни, так и двух сразу.

Чепурнов отметил, что между этими вирусами слишком большое различие, поэтому свойства одного не передадутся другому. По его словам, нет никаких оснований полагать, что обезьянья оспа может заблокировать инфицирование коронавирусом или наоборот.

Кроме того, одновременная инфекция двумя вирусами будет редким явлением, отмечает Александр Бутенко, руководителя отдела арбовирусов Института вирусологии имени Д.И. Ивановского. По его данным, в группе риска находится население от 18 до 40 лет.

Ранее в 51 стране мира выявили более 5,1 тысячи зараженных оспой обезьян. В конце июня Всемирная организация здравоохранения объявила инфекцию новой пандемией.