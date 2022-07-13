Проживавший в Херсоне американец попал в плен в ДНР

The Guardian: гражданина США Мурекези арестовали в Херсоне и отправили в Донецк

В Херсоне был задержан проживавший в городе гражданин США 35-летний Суеди Мурекези. Позднее он оказался в заключении в Донецкой народной республике (ДНР), его обвинили в участии в проукраинских митингах, рассказывает The Guardian. Таким образом, Мурекези стал третьим американцем, попавшем в плен в Донбассе.

По словам друзей Мурекези, жителей Херсона, они заметили его исчезновение 8 июня — его автомобиля с американскими номерами не было возле дома. Через два дня Мурекези заметили на видео, распространяемом по местным Telegram-каналам.

7 июля Мурекези позвонил своему брату Селе и сказал, что находится в плену в Донецке. Он добавил, что содержится в том же месте, что и арестованные американские наемники Александр Дрюке и Энди Хьюин. При этом Мурекези утверждал, что не участвовал в боевых действиях. Также он рассказал об обвинении в участии в проукраинских митингах.

Издание приводит данные от Госдепартамента — представитель агентства заявил, что им известно о задержании Мурекези. Семья американца заявила, что они ежедневно контактируют с Госдепом по этому поводу.

Сообщается, что Суеди Мурекези родился в Руанде в 1985 году, бежал из страны со своей семьей после геноцида в 1994 году, эмигрировав в США, в штат Миннесота. До переезда на Украину Мурекези восемь лет служил в ВВС США. По словам его семьи, он ушел из армии в 2017 году и начал инвестировать в акции и криптовалюты. Он начал посещать Украину по работе в 2017 году и поселился в Херсоне в 2020 году, продолжая заниматься криптовалютой.

Ранее сообщалось, что власти США работают над включением взятых в плен под Харьковом американских наемников Александера Дрюке и Энди Хьюина в список лиц, о потенциальном освобождении которых с российской стороной могли бы вестись переговоры.