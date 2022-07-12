Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Власти США захотели обменять взятых в плен под Харьковом американцев

WP: власти США работают над обменом взятых в плен под Харьковом американцев Дюке и Хьюина

Фото: Lois Drueke / Reuters

Власти США работают над включением взятых в плен под Харьковом американских наемников Александера Дрюке и Энди Хьюина в список лиц, о потенциальном освобождении которых с российской стороной могли бы вестись переговоры. Об этом пишет Washington Post о ссылкой на родственников одного из наемников.

По информации газеты, бывший американский военнослужащий Александер Дрюке находится на связи со своей семьей и с представителями Госдепартамента США. В ходе очередного телефонного разговора с родственниками он выразил надежду, что власти США занимаются его освобождением.

По словам тети Дрюке Дайэны Шоу, американские власти работают над этим, однако, по ее словам, любые потенциальное переговоры осложняются тем, что американцы находятся на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), которую Вашингтон не признает и где в связи с этим нет американского дипломатического присутствия.

В Госдепе заявили, что находятся в контакте с «украинскими и российскими властями» относительно задержанных американцев. «Мы стремимся узнать как можно больше и находимся в контакте с семьями», — рассказали в дипведомстве газете.

Ранее Дрюке, воевавший на стороне украинской армии, рассказал, что содержится в одиночной камере в Донецкой народной республике (ДНР). Он рассказал своей матери по телефону, что содержится в одиночной камере. По его словам, размеры комнаты не позволяют вести нормальную повседневную жизнь, кроме того, Дрюке пожаловался на невозможность «заполнить скуку».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Нарышкин указал на нервную реакцию Польши из-за утечки планов по разделу Украины
Власти США захотели обменять взятых в плен под Харьковом американцев
В Минобороны сообщили о планах СБУ снять постановочные ролики о диверсантах
Мантуров обсудил в Госдуме утверждение на должность вице-премьера
Госдума рассмотрит закон о признании пограничников ветеранами
Бывший президент Уругвая заявил об опасности попыток США истощить Россию
В МОК объяснили слова об угрозе отстранения россиян от Олимпиады-2024
Экс-президент Молдавии высказался о возможном выходе страны из СНГ
Европе предрекли энергетический шок без российского газа
В Госдуме раскрыли повестку заседания 15 июля
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.