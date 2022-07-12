Пленный наемник из США пожаловался на скуку в одиночной камере в ДНР

Washington Post: пленный наемник из США Дрюке жалуется на скуку в одиночной камере в ДНР

Пленный наемник из США Александр Дрюке, воевавший на стороне украинской армии, рассказал, что содержится в одиночной камере в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет Washington Post.

Согласно сведениям издания, когда мать бойца Лоис Дрюке спросила у сына, находится ли он в одиночной камере, пленный подтвердил эту информацию. По его словам, размеры комнаты не позволяют вести нормальную повседневную жизнь, кроме того, Дрюке пожаловался на невозможность «заполнить скуку».

Он также рассказал матери, что во время последнего разговора с представителем Госдепа ему не сообщили никаких конкретных новостей о его деле. Мать, в свою очередь, передала сыну информацию о запланированных встречах между высокопоставленными должностными лицами в правительствах США, Великобритании и Украины.

В конце июня Дрюке рассказал, что пожалел о приезде на Украину. По словам американца, ему обещали платить около 3,5 тысячи долларов ежемесячно, если он согласится находиться на передовой. Денег, как сообщил мужчина, он так и не увидел. Дрюке уточнил, что у него с украинскими военными было «устное соглашение».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что в отношении наемников из США могут применить смертную казнь. Он заявил, что власти ДНР могут принять решение о смертной казни, однако это осуществляется судом, в решение которого Кремль не будет вмешиваться.