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В Росавиации прокомментировали данные о госпитализации Нерадько

Росавиация опровергла сообщения об операции у руководителя ведомства Александра Нерадько
Александр Нерадько

Александр Нерадько. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Глава Росавиации Александр Нерадько находится на больничном. Об этом РБК сообщили в пресс-службе организации.

В ведомстве пояснили, что их руководитель проходит курс реабилитации, и опровергли информацию о том, что он перенес операцию. «Руководитель Росавиации постоянно находится на оперативной связи и осуществляет контроль деятельности агентства», — прокомментировал собеседник издания.

Источник, близкий к Росавиации, также рассказал РБК, что Нерадько был госпитализирован в понедельник, 11 июля, а его обязанности исполняет заместитель Георгий Бахарев.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что глава Росавиации попал в реанимацию после падения с велосипеда. Источник в медучреждении уточнил, что у Нерадько диагностированы переломы ребер, таза и ушибы, в том числе у него гематомы на лице. Также утверждалось, что ему провели операцию, состояние пациента оценивается как удовлетворительное.

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Варвара Кошечкина
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