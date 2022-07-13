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Глава Росавиации попал в реанимацию с переломами

Глава Росавиации Нерадько попал в реанимацию с переломами после падения с велосипеда

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава Росавиации Александр Нерадько госпитализирован в реанимацию со множественными ушибами и переломами после падения с велосипеда. Об этом сообщает SHOT.

Источник в больнице рассказал, что у Нерадько диагностированы переломы ребер, таза и ушибы, в том числе у него гематомы на лице. Ему провели операцию, состояние пациента оценивается как удовлетворительное.

Другие подробности произошедшего не приводятся, сам глава Росавиации не смог пояснить, как именно произошло падение.

Официальных комментариев по поводу случившегося в настоящий момент нет.

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Варвара Кошечкина
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