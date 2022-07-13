Россиянам подсказали правила обсуждения бюджета будущей семьи

Психолог Татьяна Журавлева: перед свадьбой нужно обсудить накопления и кредиты

Перед свадьбой будущей семье нужно не бояться обсуждать накопления, кредиты и совместный бюджет, уверена семейный психолог Татьяна Журавлева. Правила обсуждения бюджета в паре она подсказала россиянам в разговоре с News.ru.

По словам специалиста, семейный бюджет лучше обсудить в тот момент, когда оба поняли, что отношения долгосрочные — этот разговор может состояться один раз, но к нему можно возвращаться время от времени. «Как должен распределяться бюджет в паре, совместный он или раздельный? Почему тебе кажется, что это лучший способ? Кто и как будет распоряжаться бюджетом? Важно ли для тебя иметь накопления? Как ты относишься к кредитам? Если я уйду в декрет, то что мы будем делать?» — перечислила возможные темы для обсуждения Журавлева.

При этом, продолжила она, если партнер начинает нервничать из-за одного из вопросов, нужно спросить его о причинах такой реакции. Не исключено, объяснила она, что он не привык говорить открыто на такие темы или предположил, что еще не время для подобного разговора. «Если вы хотите построить долгосрочные отношения, то тема финансов все равно поднимется», — заключила Журавлева.

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