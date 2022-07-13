Психолог объяснила причины ухода мужчины зрелого возраста к молодой женщине

Психолог Ольга Малинина: зрелый мужчина уходит к молодой женщине, чтобы избежать старения

Внезапный уход мужчины зрелого возраста из семьи к молодой женщине вызван кризисом середины жизни и является попыткой остановить старение, сказала психолог Ольга Малинина. Ее слова передает издание «Аргументы и факты».

Специалистка объяснила, что зрелые мужчины в середине жизни сталкиваются не только с личностным кризисом, но и с так называемым кризисом «опустевшего гнезда», который связан с тем, что дети вырастают и перестают нуждаться в родителях. В подобной ситуации супругам необходимо заново учиться выстраивать отношения как паре, а не как родителям. И если партнеры всю жизнь были вместе по инерции только ради детей, мужчина уходит из семьи, чтобы построить новую романтическую связь вне семьи.

В качестве еще одной причины внезапного ухода мужчины зрелого возраста к женщине значительно младше себя Малинина назвала желание избежать старения. «Часто уход к молодой женщине — это желание и попытка избежать кризиса, попытка убежать от опостылевшего, надоевшего, того, что мешает чувствовать себя молодым, красивым, бодрым, успешным и так далее», — пояснила она.

По словам психолога, из-за разницы в возрасте и ощущения новизны в отношениях на короткое время мужчина начинает ощущать восторг, драйв, он чувствует себя опытным и при этом востребованным, ему кажется, что он может все. Такие яркие впечатления могут полностью захватить человека, переживающего кризис среднего возраста, и заставить его совершать необдуманные поступки. Однако Малинина предупредила, что эйфория быстро сойдет на нет и мужчина окажется в еще большем личностном тупике, если не будет вкладываться в отношения с новой женщиной и развивать их.

Ранее психологи Ирина Воронова и Альбина Монахова назвали методы сохранения отношений с близкими во время споров о политике. Эксперты посоветовали сдерживать накал эмоций, даже если одна из сторон явно негативно настроена по отношению к другой.