Названы методы сохранения отношений с близкими при спорах о политике

Психолог Воронова: не оскорбляйте близких в спорах о политике, чтобы не портить отношения

Психологи назвали методы сохранения отношений с близкими во время споров о политике. О том, каких правил стоит придерживаться во время дискуссий, «Ленте.ру» рассказали эксперты.

Психолог Ирина Воронова советует сдерживать накал эмоций, даже если одна из сторон явно негативно настроена по отношению к другой. «Не оскорбляйте и не угрожайте, даже если негатив направлен на вас, — говорит она. — Признайте право оппонента на его собственное мнение даже в том случае, если оно не совпадает с вашим».

По словам Вороновой, не стоит что-то доказывать другому человеку, пока острая стадия конфликта не пройдет. Если спор идет с близкими, нужно сказать что-то типа: «Да, в данный момент мы расходимся во взглядах по этому вопросу, и мне жаль, что так происходит. Но ты по-прежнему остаешься для меня близким, родным, значимым человеком!»

Психолог отметила, что каждый имеет право на собственное мнение, даже если оно кардинально отличается от мнений большинства. Поэтому позицию своего оппонента, тем более близкого человека, нужно принять без лишних комментариев, просто как факт.

«Если же дискуссия зашла далеко, и вы видите, что вас или другого человека захлестывают эмоции, постарайтесь прекратить спор, пока он не перерос в серьезный конфликт, — советует психолог Альбина Монахова. — И договоритесь, что о политике вы больше не разговариваете ради добрых отношений внутри семьи».

Эксперты резюмировали, что если есть возможность избежать спора, то это нужно сделать. Это непросто: людям сложно сдерживаться, когда речь заходит о чем-то волнующем. Беседы о политике сложны, однако именно по этой причине люди все равно продолжают их заводить, отметили собеседники «Ленты.ру».

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