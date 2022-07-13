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Протестующие прорвались в офис временного президента Шри-Ланки

Протестующие прорвались в офис и.о. президента Шри-Ланки Викрамасингхе в Коломбо

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Протестующие в Коломбо, собравшиеся у офиса премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе, ранее назначенного и.о. президента страны, прорвались в здание. Об этом в среду, 13 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Около 14:00 (примерно в 11:30 по Москве) на башнях здания вывесили национальные флаги, люди залезли на башни и в сам офис премьера.

Назначение премьера временным президентом произошло после того, как глава государства Готабая Раджапакса покинул страну. Он обещал подать в отставку 13 июля, однако пока этого не произошло.

Протесты в стране начались еще в апреле, после начала финансово-экономического кризиса, фактически парализовавшего экономику страны. Островное государство испытывает нехватку иностранной валюты, топлива, нефтепродуктов, удобрений, продуктов питания, медикаментов.

Из-за постоянных демонстраций и отъезда Раджапаксы власти уже ввели режим ЧП. «Поскольку президент находится за пределами страны, объявлено чрезвычайное положение, чтобы справиться с ситуацией в стране», — рассказал агентству пресс-секретарь главы кабмина Динук Коломбадж.

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Виктория Кондратьева
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