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Подполковника полиции заподозрили в краже еды у российских курсантов

В Орле подполковника полиции подозревают в краже еды у курсантов МВД

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Орле правоохранители проводят проверку по факту кражи еды у курсантов Орловского юридического института МВД России. Об этом в среду, 13 июля, сообщает Telegram-канал SHOT.

Подозреваемыми по делу стали 47-летняя подполковник полиции, замначальника отдела тылового обеспечения и 53-летняя заведующая складом.

По данным канала, женщины полгода уменьшали порции студентов, а остатки списывали как излишки и незаконно продавали третьим лицам. На сотрудниц написали рапорт.

Сумма ущерба от хищения устанавливается.

Ранее стало известно, что в отношении главы ГИБДД Орловской области возбудили второе по счету уголовное дело — его подозревают в превышении должностных полномочий.

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Екатерина Власова
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