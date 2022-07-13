Водитель автобуса выехал на встречку и врезался в грузовик в российском регионе

В Орловской области девять человек пострадали при столкновении грузовика и автобуса

Девять человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса и грузовика в Орловской области. Об этом сообщает портал «МВД Медиа».

По данным полиции, авария произошло утром 13 июля на 109-ом километре трассы Орел — Тамбов. Водитель автобуса, который следовал в направлении Ливны, выехал на встречную полосу, где врезался в грузовую машину.

В результате ДТП пострадал водитель общественного транспорта, а также восемь его пассажиров, один из которых ребенок, сообщили в ведомстве.

Полиция возбудила дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее семь человек получили ранения в столкновении рейсового автобуса с фурой в Боровском районе Нижегородской области. В сети появилось видео последствий аварии.