Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Водитель автобуса выехал на встречку и врезался в грузовик в российском регионе

В Орловской области девять человек пострадали при столкновении грузовика и автобуса

Фото: Пресс-служба УМВД России по Орловской области

Девять человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса и грузовика в Орловской области. Об этом сообщает портал «МВД Медиа».

По данным полиции, авария произошло утром 13 июля на 109-ом километре трассы ОрелТамбов. Водитель автобуса, который следовал в направлении Ливны, выехал на встречную полосу, где врезался в грузовую машину.

В результате ДТП пострадал водитель общественного транспорта, а также восемь его пассажиров, один из которых ребенок, сообщили в ведомстве.

Полиция возбудила дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее семь человек получили ранения в столкновении рейсового автобуса с фурой в Боровском районе Нижегородской области. В сети появилось видео последствий аварии.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Стало известно о полетах самолетов НАТО перед атакой на Новую Каховку
Блогерша раскрыла способ сделать идеальную укладку за считанные секунды
На Украине заметили британские бронетранспортеры
В Росавиации прокомментировали данные о госпитализации Нерадько
После жестокого избиения школьницы в российском детском лагере началась проверка
Озвучены возможные темы встречи президентов России и Ирана
Водитель автобуса выехал на встречку и врезался в грузовик в российском регионе
Стало известно число пользователей российского магазина приложений
Белорусскую журналистку осудили на восемь лет по статье о госизмене
Следствие потребовало поместить в СИЗО бывшего замглавы МЧС России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.