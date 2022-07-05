В российском регионе в ДТП с рейсовым автобусом и фурой пострадали семь человек

В Нижегородской области при столкновении рейсового автобуса и фуры пострадали семь человек

В Боровском районе Нижегородской области рейсовый автобус столкнулся с фурой. Кадры последствий аварии публикует Telegram-канал Ni Mash.

На кадрах видно лежащую в кювете фуру. В результате ДТП автобус получил значительные повреждения — у него смят капот, также выбиты стекла.

Как сообщил в Telegram-канале заместитель губернатора, министр здравоохранения российского региона Давид Мелик-Гусейнов, в аварии пострадали семь человек. К месту происшествия направили дополнительные медицинские бригады, добавил он.

Ранее в Рязанской области на 224-м километре трассы Р-22 «Каспий» произошло массовое ДТП, в результате которого погибли три человека. На трассе столкнулись микроавтобус, пять легковых автомобилей и грузовик.