Редкое издание Пастернака cтоимостью в миллионы рублей похитили из библиотеки

В Петрозаводске похитили редкий экземпляр «Избранного» Бориса Пастернака

В Петрозаводске из Национальной библиотеки Республики Карелия похитили редкое издание писателя Бориса Пастернака стоимостью более пяти миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Экземпляр «Избранного» украли 12 июля. Следствие подозревает в этом 36-летнюю жительницу Москвы, которая просто взяла книгу и покинула помещение.

Отмечается, что данное издание крайне редко выставляется на аукционах. Если это все же случается, ее продают за большую сумму. Например, четыре года назад на аукционе «Литфонда» «Избранное» продали за пять миллионов рублей. Это объясняется тем, что в конце 1940-х книгу напечатали в издательстве «Советский писатель», но тираж почти полностью уничтожили из-за критики Пастернака в Союзе писателей.

В феврале жители города Касимова (Рязанская область) обратились с необычной просьбой к американскому кинорежиссеру Квентину Тарантино. Они попросили поспособствовать спасению разрушающегося здания, которое неофициально называют «Домом Пастернака». «Уважаемый мистер Тарантино, мы знаем вашу любовь к русской литературе, знаем, что с Борисом Пастернаком у вас особая духовная связь, мы видели фотографии, на которых вы посещали его могилу, — заявили активисты. — Мы хотим сохранить ту частичку дореволюционной России, которая была дорога Борису Пастернаку. Мы хотим превратить этот дом в музей».

Авторы видео отметили, что им стыдно обращаться за помощью к Тарантино, но местные чиновники сказали, что средств на реконструкцию здания нет.