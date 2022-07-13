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Минобороны обвинило власти Харькова в спекуляции западными лекарствами

Мизинцев обвинил чиновников Харькова в спекуляции идущими с Запада лекарствами

Фото: Unsplash

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что власти Харькова воруют западные лекарства, поставляемые в качестве гуманитарной помощи, а после продают их в аптеках по завышенной стоимости, сообщает РИА Новости.

Мизинцев обвинил чиновников в спекуляции лекарствами, идущими с Запада, а также в продаже психотропных веществ через интернет.

«По имеющейся достоверной информации, в Харькове чиновники системы здравоохранения с целью личного обогащения при полной поддержке городской администрации разворовывают поставляемые странами Запада в качестве гуманитарной помощи лекарственные препараты и медицинское имущество, которые затем реализуются в местных аптеках по завышенным ценам, а психотропные вещества открыто продаются через интернет», — сообщил представитель российского Минобороны.

Мизинцев добавил, что подобные действия властей Харькова говорят о безразличии к гражданам и пренебрежении «всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права».

Ранее Мизинцев обвинил украинских военных в захвате роддомов в Одесской области. По его словам, из медучреждений выгнали пациентов.

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Марина Совина
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