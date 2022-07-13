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Рестораны Pizza Hut стали менять название на «Пицца H»

В ресторанах Pizza Hut в Петербурге начали появляться новые вывески с измененным логотипом

Фото: Telegram-канал «Секрет фирмы»

В ресторанах Pizza Hut в Санкт-Петербурге начали появляться новые вывески с измененным названием. Красный логотип со шляпой заменили красным кругом с надписью «Пицца H». Сначала об этом написал «Деловой Петербург», а позднее информация появилась у «Секрета фирмы».

Уточняется, что пока это просто ребрендинг, пока больше ничего в работе сети менять не планируют, меню остается прежним.

В начале июня компания AmRest, владелец мастер-франшизы Pizza Hut, закрыла сделку о передаче сети пиццерий в России местному оператору. Новым собственником стала «Ной-М», основанная топ-менеджерами группы «Ростик», развивающей рестораны «IL Патио», «Планета суши», T.G.I. Friday’s.

Основной владелец этого предприятия старший вице-президент ресторанного холдинга «Ростик» Владимир Мехришвили. По 10 процентов «Ной-М» принадлежит гендиректору этой компании и совладельцу сети One Price Coffee Алексею Чайке и гендиректору подконтрольной «Ростику» «Корпэстейт» Светлане Берсневой.

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Платон Щукин
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