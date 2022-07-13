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Весивший 217 килограммов мужчина не смог влезть в машину и похудел вдвое

TODAY!: 23-летний Колтон Лоу похудел с 217 до 90 килограммов за год

Фото: Colton Lowe

Житель США, который не смог влезть в машину, которую собрал для себя, похудел более чем вдвое — с 217 до 90 килограммов за год. Его историю публикует сайт программы Today телеканала NBC.

23-летний Колтон Лоу рассказал, что страдал от избыточного веса с самого детства, всегда переедал и мало двигался. После школы Лоу, весивший к тому времени около 160 килограммов, устроился на работу в магазин автозапчастей. Почти вся зарплата уходила на рестораны, потому что еда была для него главным способом справиться со стрессом.

В 2019 году мужчина отправился на конференцию по работе, провел целый день на ногах, а вечером конечности потеряли чувствительность, сильно отекли и покраснели, что напугало его. «Последний удар случился, когда я купил машину для модификаций и проработал над ней больше полугода. А когда собрался на первый тест-драйв, понял, что просто не помещаюсь внутрь», — рассказал он.

К январю 2021 года вес мужчины достиг 217 килограммов, а в апреле того же года ему сделали рукавную гастропластику, которая сократила объем его желудка на 80 процентов. По словам Лоу, благодаря этому чувство насыщения стало приходить очень быстро. Он начал питаться только полезными и здоровыми продуктами и полностью исключил из рациона сладкую газировку и быстрые углеводы.

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К концу 2021 года Лоу удалось похудеть на 90 килограммов. В это же время у его отца диагностировали острую печеночную недостаточность, которая требовала пересадки органа. Молодой человек боялся, что из-за избыточного веса не сможет стать донором, но выяснилось, что за время похудения его индекс массы тела упал с 70 до необходимых 30 пунктов.

В итоге для пересадки нашли другого донора, однако Лоу очень гордится тем, что теперь в случае необходимости сможет помочь отцу. Сейчас молодой человек весит 90 килограммов. Он сказал, что стал чувствовать себя намного здоровее и увереннее, а в собранную собственными руками машину сможет теперь «поместиться дважды».

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании едва не перевернула лодку и похудела на 90 килограммов. Когда женщина решила отправиться на лодочную прогулку во время отпуска, судно под ее весом сильно накренилось.

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Никита Савин
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