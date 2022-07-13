Вызывающая поза Бузовой на новом фото возмутила фанатов

Певица Ольга Бузова снялась на коленях с выгнутой спиной и возмутила фанатов

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась новым фото и подверглась критике в сети. Соответствующий кадр и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На опубликованном снимке 36-летняя поп-исполнительница снялась, стоя на коленях на махровом пледе светло-серого цвета с выгнутой спиной. При этом ведущая реалити-шоу «Звезды в Африке» была одета в короткие шорты и топ на тонких бретелях. «В свободное время от съемок я всегда занимаюсь спортом. И самое приятное, что я вижу, как в лучшую сторону меняется мое тело», — подписала публикацию звезда.

Подписчики не оценили вызывающую позу артистки, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 26 тысяч лайков. «Я не понимаю, что случилось. Акцент постоянно на одно», «Уже не знает чем удивить нас», «Фото пугает», «Какой кошмар! Оля, что с тобой?», «Надеюсь, позвонки не треснули», — высказались фанаты.

Раннее в июле Ольга Бузова поделилась откровенным фото и рассмешила фанатов. Знаменитость опубликовала снимок, на котором она позировала топлес, сидя на кровати и широко раздвинув ноги. При этом ведущая прикрывала обнаженную грудь мобильным телефоном и чашкой, куда свисала прядь ее волос.