Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: союзные ПВО сбивают 98 процентов ракет Украины

Системы противовоздушной обороны (ПВО) в Луганской народной республике (ЛНР) сбивают 98 процентов ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) и ракетного комплекса «Точка-У» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР (НМ ЛНР) Андрей Марочко в интервью телеканалу «Россия 24».

«На протяжении уже практически месяца ежедневно наносятся удары по территории ЛНР с применением тактических ракетных комплексов "Точка-У", "Смерч", "Ураган", БМ-21 "Град", HIMARS. 98 процентов всех этих ракет сбивается», — рассказал Марочко.

Как сообщил офицер, огонь ВСУ ведут по городам и селам в радиусе 120 километров от Артемовска, где и располагаются ракетные системы. «В этот радиус, к сожалению, попадает и столица ЛНР, и такие крупные населенные пункты, как Алчевск, Стаханов, освобожденные населенные пункты Рубежное и Лисичанск, Северодонецк и другие населенные пункты», — уточнил он.

На другом участке фронта в ночь на 12 июля украинские войска обстреляли Новую Каховку. В результате пострадали десятки жилых домой, а также взорвался склад с селитрой. Всего из-за атаки украинской артиллерии, как сообщили в администрации Херсонской области, ранения получили 90 человек.