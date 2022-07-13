Онколог назвал проявляющийся за 20 лет до диагностики рака симптом

Онколог Серяков назвал ярко выраженную реакцию на укусы комаров ранним симптомом рака

Одним из ранних симптомов рака, который проявляется за 10-20 лет до диагностики онкологического заболевания, является ярко выраженная реакция на укусы комаров. Такой неожиданный симптом рака назвал онколог, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков, сообщают «Известия».

«Когда в месте укуса появляются большие пятна гиперемии с отеком. Данный симптом может проявиться за 10–20 лет до развития или диагностирования хронического лимфолейкоза и лимфом низкой степени злокачественности», — сказал Серяков.

Специалист подчеркнул, что важно регулярно проходить профилактические обследования и не ориентироваться исключительно на самочувствие. Справиться с онкологическими заболеваниями проще на ранних стадиях, когда у человека нет ярко выраженных симптомов, рассказал врач.

Ранее онколог Андрей Каприн перечислил способы выявить рак на ранней стадии. По его словам, россиянам от 45 лет нужно минимум раз в год делать анализ крови на гастропанель — это поможет обнаружить рак желудка. Рак кишечника поможет выявить анализ кала на скрытую кровь, рак легких — компьютерная томография, сообщил специалист Минздрава.