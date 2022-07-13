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Онколог назвал проявляющийся за 20 лет до диагностики рака симптом

Онколог Серяков назвал ярко выраженную реакцию на укусы комаров ранним симптомом рака

Фото: Shutterstock

Одним из ранних симптомов рака, который проявляется за 10-20 лет до диагностики онкологического заболевания, является ярко выраженная реакция на укусы комаров. Такой неожиданный симптом рака назвал онколог, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков, сообщают «Известия».

«Когда в месте укуса появляются большие пятна гиперемии с отеком. Данный симптом может проявиться за 10–20 лет до развития или диагностирования хронического лимфолейкоза и лимфом низкой степени злокачественности», — сказал Серяков.

Специалист подчеркнул, что важно регулярно проходить профилактические обследования и не ориентироваться исключительно на самочувствие. Справиться с онкологическими заболеваниями проще на ранних стадиях, когда у человека нет ярко выраженных симптомов, рассказал врач.

Ранее онколог Андрей Каприн перечислил способы выявить рак на ранней стадии. По его словам, россиянам от 45 лет нужно минимум раз в год делать анализ крови на гастропанель — это поможет обнаружить рак желудка. Рак кишечника поможет выявить анализ кала на скрытую кровь, рак легких — компьютерная томография, сообщил специалист Минздрава.

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Анастасия Шейкина
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