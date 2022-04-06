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Онколог перечислил способы выявить рак на ранней стадии

Онколог Каприн призвал регулярно проходить скрининг для раннего выявления рака

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Выявить рак на ранних стадиях россиянам поможет регулярное скрининговое обследование. Основные способы выявить онкологические заболевания перечислил главный внештатный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн в своем Telegram-канале.

По его словам, россиянам от 45 лет нужно минимум раз в год делать анализ крови на гастропанель. Это поможет обнаружить рак желудка на ранних стадиях. Если потребуется, пациенту назначается гастроскопия. Врач отмечает, что при наличии больных раком в семье, исследование стоит проводить уже с 40 лет.

Курильщикам старше 40 лет требуется ежегодно проводить компьютерную томографию, чтобы успеть выявить рак легких на ранних стадиях.

Рак кишечника поможет выявить анализ кала на скрытую кровь. При положительном результате рекомендуется сделать колоноскопию. При этом она должна проводиться ежегодно с 40 лет.

Женщинам Каприн советует уже с 20 лет регулярно обследовать молочные железы у гинеколога. С 40 лет онколог призывает раз в два года делать рентгеновскую маммографию. При этом ежегодный осмотр шейки матки на наличие раковой опухоли стоит проводить с достижения половой зрелости. Также рекомендуется дополнить его мазком по Папаниколау и тестированием на вирус папилломы человека (ВПЧ). Это позволит вовремя выявить рак яичников и тела матки.

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Мужчинам от 50 лет для своевременного обнаружения рака предстательной железы нужно ежегодно делать УЗИ органов малого таза и проводить анализ крови на простатический специфический антиген (ПСА), предупреждает врач. Если в семье уже были случаи этого вида онкологии, то обследования стоит начать на 10 лет раньше.

С 35 лет раз нужно регулярно проводить скрининг на дисфункцию щитовидки, пишет Каприн. Врач отмечает, что если в семье есть случаи медуллярного рака щитовидной железы, то всем кровным родственникам должен проводиться генетический скрининг.

Самодиагностика состояния родинок и регулярный осмотр тела может вовремя предупредить о раке кожи, считает врач. Он также предлагает раз в год составлять так называемый «паспорт кожи» — один из видов диагностики на онкологию. К врачу следует обратиться при обнаружении новых родимых пятен, изменения размера и формы уже имеющихся родинок, появлении выделений из них, а также зазубренностей на ранее ровных краях кожных образований.

Каприн напомнил, что семь видов онкоскрининга уже включены в программу диспансеризации россиян.

Ранее о неожиданном симптоме рака рассказал врач Александр Мясников. По его словам, повышенный уровень кальция в организме может говорить сразу о нескольких онкологических заболеваниях: раке почек, легких или аденоме паращитовидной железы.

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Константин Лысяков
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