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«АвтоВАЗ» назвал начало производства Niva «настоящей победой»

Глава «АвтоВАЗа» Соколов назвал начало производства Niva «настоящей победой»

Фото: пресс-служба губернатора Самарской области / РИА Новости

Возобновление производства трехдверного внедорожника Lada Niva Legend в упрощенной комплектации является «настоящей победой всей команды "АвтоВАЗа"». Об этом в комментарии для официального сайта заявил президент компании Максим Соколов.

По его словам, дилерские центры получат доступные и самые популярные российские внедорожники уже на этой неделе. Соколов выразил уверенность, что покупателей заинтересует модель, и пообещал, что цена на нее будет снижена, однако конкретную стоимость не назвал. В сообщении говорится, что эту информацию объявят позднее.

В комплектации Classic'22 модель включает гидроусилитель руля, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, штампосварные 16-дюймовые диски колес, стальную защиту картера. В пресс-службе подчеркнули, что комплектация разработана с целью максимально снизить зависимость от поставок импортных компонентов.

В то же время Соколов подчеркнул, что компания прилагает максимум усилий для возобновления производства всех автомобилей модельного ряда, а для этого ведется активная работа с поставщиками из России и дружественных стран.

Ранее «АвтоВАЗ» начал производство Lada Granta Cross Classic’22, цена на нее начинается от 722,3 тысячи рублей. Предполагается, что следующей моделью, выпуск которой возобновится на предприятии, станет еще один внедорожник Niva Travel.

Из-за прекращения поставок иностранных комплектующих, связанных с ответов западных стран на ввод российских войск на Украину, ведущий российский автопроизводитель фактически находился в простое с начала апреля по начало июня. В связи с невозможностью гарантировать возобновление сотрудничества «АвтоВАЗ» начал переходить на устаревшие, менее экологичные и более дорогие модели без таких опций, как автоматическая коробка передач и система ABS.

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Платон Щукин
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