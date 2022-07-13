В ООН призали США признать свою роль в госперевороте на Украине

Зампостпреда России при ООН Полянский призвал США признать роль в госперевороте на Украине

Соединенным Штатам пора признать свою роль в государственном перевороте на Украине в 2014 году. С таким призывом выступил первый заместитель постоянного представителя России при Организации объединенных наций (ООН) Дмитрий Полянский. Его цитирует ТАСС.

«Всем известно, что США пытались свергнуть с поста президента Венесуэлы. Теперь ждем признания США ключевой роли в незаконном "майданном" перевороте на Украине в 2014 году, что также ни для кого не является секретом», — написал дипломат в Twitter, прокомментировав таким образом признание экс-помощника главы США по национальной безопасности Джона Болтона в подготовке госпереворотов в других странах.

Ранее бывший посол США в ООН и экс-советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон в интервью CNN заявил, что принимал участие в планировании госпереворотов за рубежом. Он заявил, что не хочет вдаваться в подробности. Позже он добавил, что противостояние оппозиции в Венесуэле окончилось неудачей.

При этом политик отметил, что бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп недостаточно компетентен, чтобы осуществить «тщательно спланированный государственный переворот».