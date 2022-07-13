В Хакасии пройдет гастрономический фестиваль

Жителей Хакасии приглашают на гастрономический фестиваль в Саяногорске

В городе Саяногорск в Хакасии 30 июля пройдет гастрономический фестиваль «Вкус Саян». Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на министерство культуры региона.

Мероприятие пройдет на площади краеведческого музея, оно начнется в 16 часов. Жителей приглашают на кулинарные мастер-классы, выступления артистов, конкурсы и лотереи.

«Это самый незабываемый, самый летний, самый вкусный фестиваль! Сибирский. Настоящий. Наш! Настоящее приключение для тех, кто любит лето, свежий воздух и вкусную еду», — сообщили в минкульте Хакасии.

Ранее сообщалось, что День города в Угличе Ярославской области отметят 16 июля двумя гастрономическими фестивалями «Кухня на углях» и «Угличе Поле». Гостей также ждут выставки, концерты, игры, конкурсы, шоу мыльных пузырей и спортивные заезды на велосипедах. Они смогут принять участие в различных мастер-классах от кафе и ресторанов города, а также в кулинарной битве молодых семей и профессионалов. Кроме того, туристов и жителей города ждут театрализованное представление и выступления творческих коллективов.

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