В ЛНР сообщили о заходе союзных сил на окраины Соледара

В МВД ЛНР сообщили, что союзные зашли на окраины Соледара и взяли склад боеприпасов

Союзные силы зашли на окраины города Соледар в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы министерства внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталия Киселева.

По его словам, артиллерийские подразделения, идущие следом за мотострелковыми, взяли под свой контроль склад боеприпасов. В их распоряжении оказалось около 6 тысяч артиллерийских снарядов калибров 122 миллиметра.

Ранее также стало известно, что союзные силы вошли в городскую черту Северска. По словам Киселева, в течение ближайших пары дней город может перейти под контроль сил ЛНР и России.