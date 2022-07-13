В ЛНР заявили о заходе союзных сил в городскую черту Северска

В МВД ЛНР заявили, что союзные силы зашли в городскую черту Северска

Союзные силы вошли в городскую черту Северска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в среду, 13 июля, ТАСС сообщил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев.

По его словам, в течение ближайших пары дней город может перейти под контроль сил ЛНР и России.

«Приятная новость: наши войска успешно зашли в городскую черту Северска и заставили "вэсэушников" [бойцов Вооруженных сил Украины] бежать в разные направления», — сказал он.

Ранее в этот же день глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения союзных войск на территории республики ведут наступление на украинские позиции с четырех направлений.

10 июля посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал, что после взятия села Григорьевка (Григоровка) союзные войска продолжили наступление на Северск. Он также передал слова местных жителей, которые сообщили, что «боевики из Северска все больше перемещаются в пригород, пытаясь создать там укрепрайон из наскоро вырытых позиций и кое-как возведенных фортификационных сооружений».