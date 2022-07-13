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Пушилин заявил о наступлении на ВСУ с четырех направлений

Глава ДНР Пушилин заявил о наступлении союзных войск на ВСУ на четырех направлениях

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Подразделения союзных войск на территории Донецкой народной республики (ДНР) ведут наступление на украинские позиции с четырех направлений, передает слова главы ДНР Дениса Пушилина Донецкое агентство новостей.

«Сейчас союзные силы действуют по четырем направлениям, то есть сейчас активно освободительная операция продолжается на севере ДНР — это в направлении Славянска, Северска и Артемовска. Что касается освобождения по южной части, то здесь развивается освободительная операция в направлении Угледара», — сообщил политик.

Ранее в ДНР заявили о существенном изменении линии фронта на севере республики, а также отметили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишены возможности контрнаступления на донецком направлении.

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