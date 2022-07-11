Глава ДНР Пушилин: линия фронта на севере ДНР существенно изменилась

Линия фронта на севере Донецкой народной республики существенно изменилась, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью телеканалу «Россия 24». «Под нашим контролем уже сейчас 243 населенных пункта», — отметил политик.

Он также сообщил, что в настоящий момент идет переброска сил второго корпуса Луганской народной республики для усиления позиций на авдеевском направлении. «И сейчас совместными силами будет происходить освобождение ДНР», — рассказал Пушилин.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о больших потерях и истощении ВСУ. Тем не менее Киев намеревается собрать миллионную армию для отвоевания юга Украины.