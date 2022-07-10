На Украине заявили о приказе Зеленского собрать миллионную армию

The Times: Зеленский планирует собрать миллионную армию и «отвоевать» юг Украины

Украинское правительство планирует мобилизовать на военную службу до одного миллиона человек, чтобы попытаться «отвоевать южные территории», об этом в интервью The Times заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, Киев «собирает миллионную армию, чтобы отвоевать юг». Как уточнил глава ведомства, приказ отдал президент страны Владимир Зеленский. При этом вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют «вернуть» исключительно стратегически важные территории.

Ранее в разговоре с The Wall Street Journal Резников рассказал о потерях и истощении украинской армии. По его словам, эти проблемы свидетельствуют о необходимости поставок нового оружия, в том числе бронетехники и беспилотников.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Ее целью является демилитаризация и денацификация Украины.