В ДНР отвергли возможность контратаки со стороны ВСУ

В НМ ДНР сообщили, что ВСУ полностью лишены возможности предпринять контратаку

Войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) полностью лишены возможности предпринять контратаку. Об этом сообщила Народная милиция (НМ) Донецкой народной республики (ДНР), передает ТАСС.

«В настоящее время ситуация на донецком направлении остается под контролем союзных сил», — заявил представитель НМ ДНР.

В ведомстве отвергли возможное контрнаступление со стороны украинских военных, поскольку артиллерийские подразделения республики ежедневно подавляют огневую активность противника.

Ранее 12 июля сообщалось, что российскими средствами противовоздушной обороны за сутки было перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля, ее объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны.