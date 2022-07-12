Минобороны заявило о перехвате 12 снарядов украинских «Ураганов»
Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки было перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Об этом во вторник, 12 июля, журналистам сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что цели были поражены в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской народной республики (ЛНР), Бражковка Харьковской области и Новая Каховка Херсонской области.
Также системы ПВО за минувшие 24 часа сбили семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в разных районах Донецкой народной республики (ДНР), в том числе один ударный беспилотный летательный аппарат в районе города Николаева, добавили в военном ведомстве.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. Ранее 12 июля Минобороны России сообщило о снижении числа иностранных наемников на Украине.