Минобороны заявило о перехвате 12 снарядов украинских «Ураганов»

Минобороны России отчиталось о перехвате 12 снарядов украинских РСЗО «Ураган»

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки было перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Об этом во вторник, 12 июля, журналистам сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что цели были поражены в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской народной республики (ЛНР), Бражковка Харьковской области и Новая Каховка Херсонской области.

Также системы ПВО за минувшие 24 часа сбили семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в разных районах Донецкой народной республики (ДНР), в том числе один ударный беспилотный летательный аппарат в районе города Николаева, добавили в военном ведомстве.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. Ранее 12 июля Минобороны России сообщило о снижении числа иностранных наемников на Украине.