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Минобороны заявило о перехвате 12 снарядов украинских «Ураганов»

Минобороны России отчиталось о перехвате 12 снарядов украинских РСЗО «Ураган»

Фото: РИА Новости

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки было перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Об этом во вторник, 12 июля, журналистам сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что цели были поражены в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской народной республики (ЛНР), Бражковка Харьковской области и Новая Каховка Херсонской области.

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Также системы ПВО за минувшие 24 часа сбили семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в разных районах Донецкой народной республики (ДНР), в том числе один ударный беспилотный летательный аппарат в районе города Николаева, добавили в военном ведомстве.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. Ранее 12 июля Минобороны России сообщило о снижении числа иностранных наемников на Украине.

Мировая история санкций
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Евгения Куликова
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