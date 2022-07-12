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Минобороны заявило о снижении числа иностранных наемников на Украине

Минобороны России сообщило о снижении числа иностранных наемников на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вопреки заявлениям представителей Украины о якобы 20 тысячах прибывших на территорию страны иностранных наемников, их реальная численность на порядок меньше. Кроме того, она неуклонно снижается, заявили журналистам в Минобороны России.

По данным ведомства, за минувшие три недели в результате наступательных действий российских военных и подразделений народных милиций Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) число наемников на Украине уменьшилось с 3221 до 2741 человека.

Ранее в Минобороны сообщили, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с польскими наемниками разместились в помещениях национального технического университета в Харькове. Помимо этого, по информации ведомства, украинские военные заняли школу и детский сад в Николаеве.

Также стало известно, что российские Воздушно-космические силы (ВКС) нанесли удар по базам нацбатальонов и наемников ВСУ в районе Харькова. Уточняется, что удары были нанесены по пунктам дислокации в Основянском и Слободском районах Харькова.

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Сергей Истомин
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