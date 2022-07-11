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Минобороны заявило об ударах ВКС по базам наемников ВСУ в Харькове

Представитель Минобороны Конашенков заявил об ударах ВКС по базам наемников ВСУ в Харькове

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) нанесли удар по базам нацбатальонов и наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Харькова. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель военного ведомства уточнил, что удары были нанесены по пунктам дислокации в Основянском и Слободском районах Харькова.

По словам Конашенкова, в результате ударов были уничтожены около 250 наемников и бойцов нацбатов. Кроме того, в этом районе российские войска уничтожили до 25 единиц боевой техники.

Согласно уточненным данным Минобороны от 11 июля, с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 354 зенитных ракетных комплекса, 4020 танков и других боевых бронированных машин, а также 4149 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

Ударная волна
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Валерий Розенберг
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