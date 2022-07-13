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В ЛНР сообщили о захвате союзными силами склада боеприпасов в Соледаре

МВД ЛНР заявило о захвате союзными силами склада боеприпасов на окраине Соледара

Фото: Виктор Антонюк/ РИА Новости

Союзные силы России и Донецкой и Луганской народных республик вышли на окраины города Соледара в ДНР и захватили склад боеприпасов. Об этом сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев, передает РИА Новости.

«Наши подразделения мотострелков зашли на окраины Соледара», — указал он, добавил, что в ходе спецоперации продолжается взятие под контроль населенных пунктов на территории ДНР.

Киселев заявил, что артиллерийские подразделения завладели складом, на котором хранилось порядка шести тысяч боеприпасов калибра 122 миллиметра.

Ранее также стало известно, что союзные силы вошли в городскую черту Северска. По словам Киселева, в течение ближайших пары дней город может перейти под контроль сил ЛНР и России.

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Марина Совина
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