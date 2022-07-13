В ООН выразили надежду на соглашение по «зерновому вопросу»

Генсек ООН Гутерриш выразил надежду на скорое подписание соглашения по «зерновому вопросу»

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш прокомментировал переговорный процесс в Стамбуле, посвященный вывозу украинского зерна. Его слова приводит РИА Новости.

Гутерриш выразил надежду на скорое подписание официального договора по «зерновому вопросу». «Мы надеемся, что делегации отправятся в их столицы, и мы надеемся, что следующий шаг позволит нам прийти к официальному соглашению», — подчеркнул генсек ООН.

Ранее Гутерриш заявил о существенном прогрессе переговоров в Стамбуле по вывозу зерна из Украины. По его мнению, для мира, погрузившегося во мрак глобального кризиса, «сегодня появился луч надежды».

Ранее 13 июля Россия и Украина договорились о центре для контроля вывоза зерна. С таким заявлением выступило Минобороны Турции. В переговорах в Стамбуле участвовали представители России, Украины, Турции и ООН. Предполагается, что на следующей неделе стороны подпишут итоговый документ по результатам встречи.