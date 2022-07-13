В ООН выразили надежду на соглашение по «зерновому вопросу»
Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш прокомментировал переговорный процесс в Стамбуле, посвященный вывозу украинского зерна. Его слова приводит РИА Новости.
Гутерриш выразил надежду на скорое подписание официального договора по «зерновому вопросу». «Мы надеемся, что делегации отправятся в их столицы, и мы надеемся, что следующий шаг позволит нам прийти к официальному соглашению», — подчеркнул генсек ООН.
Ранее Гутерриш заявил о существенном прогрессе переговоров в Стамбуле по вывозу зерна из Украины. По его мнению, для мира, погрузившегося во мрак глобального кризиса, «сегодня появился луч надежды».
Ранее 13 июля Россия и Украина договорились о центре для контроля вывоза зерна. С таким заявлением выступило Минобороны Турции. В переговорах в Стамбуле участвовали представители России, Украины, Турции и ООН. Предполагается, что на следующей неделе стороны подпишут итоговый документ по результатам встречи.