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Стало известно местонахождение сбежавшего президента Шри-Ланки

Президент Шри-Ланки сбежал в Сингапур после сообщений о готовности страны принять его
Начало событий в новости Сингапур даст бывшему президенту Шри-Ланки политическое убежище

Фото: Andy Buchanan / Reuters

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса направился в Сингапур через Мальдивы после того, как стало известно о готовности страны принять его и предоставить политическое убежище. Об этом пишет Reuters.

Лидер островного государства покинул страну на фоне протестов, продолжающихся с апреля. Они начались на фоне беспрецедентного финансово-экономического кризиса, парализовавшего экономику страны: Шри-Ланка испытывает нехватку иностранной валюты, топлива, нефтепродуктов, удобрений, продуктов питания, медикаментов. По оценкам премьер-министра страны Ранила Викрамасингхе, преодолеть кризис удастся не ранее чем через три года.

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Виктория Кондратьева
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