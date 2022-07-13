Стало известно местонахождение сбежавшего президента Шри-Ланки

Президент Шри-Ланки сбежал в Сингапур после сообщений о готовности страны принять его

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса направился в Сингапур через Мальдивы после того, как стало известно о готовности страны принять его и предоставить политическое убежище. Об этом пишет Reuters.

Лидер островного государства покинул страну на фоне протестов, продолжающихся с апреля. Они начались на фоне беспрецедентного финансово-экономического кризиса, парализовавшего экономику страны: Шри-Ланка испытывает нехватку иностранной валюты, топлива, нефтепродуктов, удобрений, продуктов питания, медикаментов. По оценкам премьер-министра страны Ранила Викрамасингхе, преодолеть кризис удастся не ранее чем через три года.