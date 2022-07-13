«Очень странные дела» стали самым просматриваемым сериалом на Netflix

Четвертый сезон сериала «Очень странные дела» стал самым просматриваемым на Netflix

Четвертый сезон сериала «Очень странные дела» стал самым просматриваемым англоязычным шоу на стриминговой платформе Netflix. Об этом сообщает Collider.

В общей сложности новый сезон сериала собрал 188,1 миллиона часов просмотров с момента своего релиза 27 мая. По этому показателю он обошел предыдущие сезоны шоу. При этом общее время просмотра сериала составило 1,26 миллиарда часов.

В рейтинг самых просматриваемых англоязычных проектов Netflix также вошли первые три сезона «Академии Амбреллы» (43,84 миллиона, 18,18 миллиона и 14,23 миллиона часов соответственно) и шестой сезон «Острых козырьков» (13,06 миллиона часов).

«Очень странные дела» — американский сериал в жанре ужасов, созданный режиссерами и продюсерами братьями Даффер. Сюжет разворачивается в 1980-х годах вокруг компании подростков, взявшихся за расследование загадочного исчезновения своего друга Уилла. Первый сезон шоу вышел на экраны в 2016 году.

Ранее сообщалось о том, что создатели «Очень странных дел» братья Даффер снимут сериал по мотивам аниме «Тетрадь смерти».