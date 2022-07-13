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«Очень странные дела» стали самым просматриваемым сериалом на Netflix

Четвертый сезон сериала «Очень странные дела» стал самым просматриваемым на Netflix

Фото: L.Urman / Global Look Press

Четвертый сезон сериала «Очень странные дела» стал самым просматриваемым англоязычным шоу на стриминговой платформе Netflix. Об этом сообщает Collider.

В общей сложности новый сезон сериала собрал 188,1 миллиона часов просмотров с момента своего релиза 27 мая. По этому показателю он обошел предыдущие сезоны шоу. При этом общее время просмотра сериала составило 1,26 миллиарда часов.

В рейтинг самых просматриваемых англоязычных проектов Netflix также вошли первые три сезона «Академии Амбреллы» (43,84 миллиона, 18,18 миллиона и 14,23 миллиона часов соответственно) и шестой сезон «Острых козырьков» (13,06 миллиона часов).

«Очень странные дела» — американский сериал в жанре ужасов, созданный режиссерами и продюсерами братьями Даффер. Сюжет разворачивается в 1980-х годах вокруг компании подростков, взявшихся за расследование загадочного исчезновения своего друга Уилла. Первый сезон шоу вышел на экраны в 2016 году.

Ранее сообщалось о том, что создатели «Очень странных дел» братья Даффер снимут сериал по мотивам аниме «Тетрадь смерти».

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